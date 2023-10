Bildrechte: Polizeirevier Magdeburg

Fünf Verletzte Auto stößt in Magdeburg mit Straßenbahn zusammen

22. Oktober 2023, 11:26 Uhr

In Magdeburg ist in der Nacht zum Sonntag ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Der Wagen wurde dabei so stark verformt, dass ein Fahrzeuginsasse eingeklemmt wurde und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug durch Entfernen des Fahrzeugdaches befreit werden.