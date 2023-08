Durch den Aufprall kippte das Fahrzeug auf die Seite und der Fahrer wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den schwer verletzten Mann aus dem Fahrzeug. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerkannt fort. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde der Bereich in Fahrtrichtung Hannover gesperrt. Wie der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wird nun anhand der Spuren an der Unfallstelle ermittelt. Der verunglückte Fahrer schwebe nicht in Lebensgefahr und werde weiter im Krankenhaus behandelt.