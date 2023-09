Ein betrunkener Autofahrer hat in Magdeburg einen Verkehrsunfall verursacht und bei einem anschließenden Streit einen anderen Autofahrer mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 41-Jährige soll demnach am Mittwochabend im Ortsteil Olvenstedt einem 37-Jährigen die Vorfahrt genommen haben. Danach gerieten die Fahrer aneinander.