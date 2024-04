In Magdeburg ist ein Auto am Domplatz ins Restaurant Il Capitello gefahren. Die Feuerwehr spricht von drei Verletzten. Unklar war bei zwei von ihnen zunächst, ob es sich um Passanten oder um Besucher der Gaststatte handelte. Sie seien unter anderem am Kopf verletzt worden. Bei der dritten Person soll es sich um den Fahrer oder die Fahrerin des Autos handeln.