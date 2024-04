Aktuelle Nachrichten des Mitteldeutschen Rundfunks finden Sie jederzeit bei mdr.de und in der MDR Aktuell-App.

In Magdeburg hat am frühen Dienstagabend ein Auto am Domplatz zwei Fußgänger erfasst. Laut Polizei erlitten der 52 Jahre alte Mann und die 57 Jahre alte Frau aus der Börde schwere Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Der Wagen kam nach dem Zusammenstoß erst auf der Terrasse des Cafés Il Capitello zum Stehen.

Dort seien keine Gäste verletzt worden, sagte der Einsatzleiter der Magdeburger Feuerwehr, Dirk Kenklies, MDR SACHSEN-ANHALT. Zunächst hatte es widersprüchliche Angaben gegeben, ob es sich bei den Verletzten um Passanten oder Gäste des Cafés handelte. Das Café war zum Zeitpunkt des Unfalls aber bereits geschlossen, teilte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mit. Bildrechte: MDR/ Lars Frohmüller

Fahrer erlitt Schock

Der 70 Jahre alte Autofahrer aus Sachsen sei unverletzt geblieben, habe jedoch unter Schock gestanden, hieß es weiter. Er sei vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Einsatzleiter Kenklies ging in einer ersten Einschätzung nicht von einem Anschlag aus, sondern vermutete eher menschliches Versagen. Ein Sprecher der Polizei sagte später, der Senior habe wohl Bremse und Gaspedal verwechselt. Sein Wagen sei in einer Kurve geradeaus weitergefahren und zwischen zwei Säulen am Außenbereich des Lokals am Domplatz stehen geblieben. Das Fahrzeug wurde mit wirtschaftlichem Totalschaden abtransportiert.

Statiker prüft Gebäudesicherheit

Bei dem Unfall wurden auch Teile des Café-Gebäudes beschädigt. Die Überprüfung durch einen Sachverständigen noch am Dienstagabend ergab keine ernsthaften Schäden an der Bausubstanz. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 60.000 Euro. Das Café am Domplatz befindet sich direkt neben dem Landtag.