In Magdeburg ist war der Europaring zwischen Olvenstedter Chaussee und Große Diesdorfer Straße nach einem schweren Unfall über Stunden gesperrt. Laut Polizei waren zwei Pkw in den Unfall verwickelt. Ereignet habe er sich gegen 9:30 Uhr. Den Angaben zufolge musste eine Person noch an der Unfallstelle reanimiert werden – sie befinde sich mittlerweile im Krankenhaus. Über den Gesundheitszustand ist derzeit nichts bekannt.