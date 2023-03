Nach dem Unfall, bei dem ein 13 Jahre alter Junge auf der Berliner Chaussee in Magdeburg ums Leben gekommen ist, will die Stadt den Unfallort genauer untersuchen. Wie es aus dem Rathaus in einer Mitteilung heißt, hat Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) einen entsprechenden Prüfauftrag erteilt.