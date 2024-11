Nachdem ein ADAC-Pannenhelfer auf der Autobahn 2 am Kreuz Magdeburg bei einem Einsatz überfahren und getötet wurde, haben Freunde und Kollegen eine Spendenaktion gestartet. Der 38-jährige Familienvater war am vergangenen Samstag von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden, als er gerade ein liegengebliebenes Auto auf seinen Abschleppwagen laden wollte.

Laut Polizeiangaben hatte sich am Montag ein Fuhrpark-Leiter beim Polizeikommissariat Langenhagen in Niedersachsen gemeldet, nachdem er den Zeugenaufruf im Radio gehört hatte. Er gab an, einen auf die Beschreibung passenden Lkw in seinem Bestand zu haben. Die Polizei hatte nach Erstellung eines Gutachtens nach einem blauen Volvo mit Sattelauflieger der Marke "Schmitz" gesucht.