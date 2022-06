Showfahrzeug Magdeburg: Tödlicher Unfall nach Theatervorstellung

Nach einer Theatervorstellung in Magdeburg ist ein junger Mann am Sonntag tödlich verunglückt. Er wurde zwischen einem Fahrzeug und einem Baum eingeklemmt und starb an den Verletzungen. Einzelheiten zum Fall sind noch ungeklärt.