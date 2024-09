Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg will es internationalen Studierenden leichter machen, vor Ort Fuß zu fassen. Dafür hat sie am Montag nach rund zwei Jahren Bauzeit ihr neues Welcome-Center eröffnet. Das von der Uni als "Wahrzeichen der Willkommenskultur" bezeichnete Gebäude hat rund 22,8 Millionen Euro gekostet.

Rektor Jens Strackeljan sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es gehe darum, denjenigen, die kommen, zu zeigen, dass sie willkommen sind. Alle Serviceleistungen für sie sollen in dem Center demnach gebündelt erledigt werden können. Er hoffe, dass diese Willkommenskultur die Stadt im Wettbewerb um ausländische Fachkräfte unterstützen kann.

Strackeljan verwies auf den seiner Meinung nach schon heute hohen Anteil ausländischer Studierenden an der Universität. "Wir haben hier immer schon viel, viel mehr Internationale gehabt, als Magdeburg zu jedem Zeitpunkt hatte. Also warum soll nicht vom Campus in der Art, wie wir miteinander umgehen – dem Internationalen, der Mehrsprachigkeit – ein Stück weit die Lösung entwickelt werden?"