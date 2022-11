Auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg soll ein neuer Ort der Begegnung entstehen. Nach Angaben der Uni richtet sich das Angebot speziell an Studierende aus anderen Ländern und Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler.

Nach der Grundsteinlegung für das "Welcome Center" am Mittwoch sollen in dem Neubau von 2024 an alle Betreuungs- und Serviceangebote gebündelt werden.