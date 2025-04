An der Uniklinik Magdeburg ist ein 105-Jähriger erfolgreich an der Hüfte operiert worden. Wie die Universitätsmedizin am Freitag mitteilte, hatte der Mann nach einem Sturz in seiner Wohnung starke Schmerzen im rechten Hüftbereich und konnte sein Bein nicht bewegen. In der Klinik wurde ein Oberschenkelhalsbruch festgestellt.