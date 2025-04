Uniklinik Magdeburg 105-Jähriger verstirbt kurz nach Hüft-OP

14. April 2025, 12:02 Uhr

Noch in der vergangenen Woche berichtete MDR SACHSEN-ANHALT von einem 105-Jährigen, der an der Uniklinik Magdeburg erfolgreich an der Hüfte operiert worden war. Nun bestätigte die Klinik, dass der Mann verstorben ist.