Ein weiteres Streitthema wiederum zwischen Heinze und Stachel einerseits und der Fakultät andererseits ist die sogenannte Trennungsrechnung. An einem Uniklinikum gibt es mehrere Bereiche, die für medizinische Versorgung, Forschung und Lehre gleichermaßen genutzt werden. Für Letztere erhält die jeweilige Fakultät Geld vom Land – und muss einen Teil davon an den Klinikumsbetrieb abgeben. Wieviel, darüber wird in Magdeburg seit Jahren gestritten. Dabei geht es vor allem um die Finanzierung der Hochschulambulanzen.

Wie wir für diesen Beitrag recherchiert haben Diese Recherche basiert auf Dutzenden Gesprächen mit Personen verschiedenster Ebenen der Unimedizin Magdeburg, ehemaligen Beschäftigten und mit der Situation befassten Personen sowie auf Protokollen und Aufzeichnungen interner Gesprächsrunden, auf interner Kommunikation, zahlreichen öffentlichen und nicht-öffentlichen Dokumenten und neuen anonymen Beschwerdeschreiben an Medien und Politikerinnen. Anonym vorgetragene Kritik wurde nur dann aufgegriffen, wenn sie sich auch anderweitig bekräftigen ließ. Dem Ärztlichen Direktor und der Kaufmännischen Direktorin, die den klinischen Betrieb leiten, wurde am Montag ein mehrseitiger Fragenkatalog vorgelegt, der durch das Uniklinikum nach einer Fristverlängerung überwiegend beantwortet wurde. Die Dekanin, die die Fakultät führt, hat über deren Pressestelle ebenfalls mehrere Fragen beantwortet. Aufgrund des Umfangs veröffentlichen wir die Recherche in zwei Teilen.

Heinze soll, so ist zu hören, versuchen, die Konferenzen der Klinikdirektoren in seinem Sinne zu steuern. So telefoniere er demnach vorab regelmäßig einzelne Direktoren ab und rege an, dass sich diese für seine Ideen in den Runden aussprechen. Die früher kontrovers geführten Klinikdirektorenkonferenzen werden mittlerweile vielfach als lethargisch beschrieben. Viele Direktoren seien konsterniert oder frustriert. Manche berichten von offenen Konflikten mit Heinze und Stachel.