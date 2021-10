Weitere Baumaßnahmen bald möglich Container-Neubau nächster Schritt für "neues" Uniklinikum Magdeburg

Die neue Landesregierung bekennt sich zum mehrere Hundert Millionen Euro teuren Umbau des Magdeburger Uniklinikums. Wichtig für den ist ein provisorischer Bettenbau, der am Montag erstmals begehbar war. Der Container-Neubau für 99 Betten soll ab Januar den "Aufbruch in die Zukunft" in Magdeburg markieren, sagte der Ärztliche Direktor Heinze. Die weitläufigen Baumaßnahmen sollen so auch während des laufenden Betriebs möglich sein.