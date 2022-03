30 Millionen Euro fehlen weiterhin

Doch intern schüttelt ein anderes Vorhaben den Klinikumsbetrieb: Die Kaufmännische Direktorin Kerstin Stachel hat errechnen lassen, dass am Uniklinikum jährlich ein Potenzial von 30 Millionen Euro ungenutzt bleibt. Im Gegenzug ist laut dieser Rechnung mehr als ein Zehntel der 1.005 Betten entbehrlich, sollte die Leistung nicht gesteigert werden. Seit Herbst 2021 verhandeln Stachel und Heinze deshalb mit den Leitungen der rund 60 Kliniken und Institute. Sie sollen aufzeigen, wie schrittweise mehrere Hunderttausend bis Millionen Euro pro Abteilung reingeholt werden könnten.

Wie wir für diesen Beitrag recherchiert haben Diese Recherche basiert auf Dutzenden Gesprächen mit Personen verschiedenster Ebenen der Unimedizin Magdeburg, ehemaligen Beschäftigten und mit der Situation befassten Personen sowie auf Protokollen und Aufzeichnungen interner Gesprächsrunden, auf interner Kommunikation, zahlreichen öffentlichen und nicht-öffentlichen Dokumenten und neuen anonymen Beschwerdeschreiben an Medien und Politikerinnen. Anonym vorgetragene Kritik wurde nur dann aufgegriffen, wenn sie sich auch anderweitig bekräftigen ließ. Dem Ärztlichen Direktor und der Kaufmännischen Direktorin, die den klinischen Betrieb leiten, wurde am Montag ein mehrseitiger Fragenkatalog vorgelegt, der durch das Uniklinikum nach einer Fristverlängerung überwiegend beantwortet wurde. Die Dekanin, die die Fakultät führt, hat über deren Pressestelle ebenfalls mehrere Fragen beantwortet. Aufgrund des Umfangs veröffentlichen wir die Recherche in zwei Teilen.

Das Uniklinikum spricht auf Nachfrage von einem "umfassenden Transformationsprozess". Dabei komme "vieles, auch viel Liebgewonnenes auf den Prüfstand". Es sei aber schließlich die Aufgabe des Vorstands, ab 2028 keine Verluste mehr zu schreiben.

Es stehe dabei jedem offen, entweder mehr Geld einzusparen oder mehr zu erwirtschaften. So stellen es Heinze und Stachel in internen Runden dar, so gibt es die Landesregierung wieder und so haben auch einige Klinikleitungen die Diskussionen wahrgenommen.

Andere empfinden einen deutlichen Druck hin zu Streichungen von Betten und damit auch Personal. Sie begründen das gegenüber dem MDR mit Erfahrungen der letzten Monate. So habe es Bereiche gegeben, die gerne mehr Patienten behandelt hätten, aufgrund andauernder hygienischer Probleme ihre Behandlungskapazitäten aber einschränken mussten. Außerdem schränkte das Uniklinikum bereits im November 2021 die OP-Kapazitäten ein: Manchen OPs fehlte nun Personal, da es auf andere Stationen abgezogen wurde. Statt um Leistungssteigerung ging es in diesen Bereichen, so die Wahrnehmung, bislang vor allem um die Rückkehr zum Normalbetrieb.

Darüber hinaus berichten mehrere Personen aus der Reihe der Direktorinnen und Direktoren, dass die schriftlich bereits zugesagte Schaffung weiterer Stellen durch den Vorstand nicht freigegeben wurde.

Selbst bei regulären Stellen gibt es demnach Probleme. Dem MDR ist ein aktueller Fall bekannt, in dem für eine bereits besetzte Arztstelle weniger als eine Woche vor Dienstantritt noch nicht die nötige Freigabe des Ärztlichen Direktors vorlag. Offenbar kein Einzelfall. Bereits vor einem Jahr gab es in einem anonymen Brandbrief entsprechende Klagen. Daran hat auch eine Auflage des Aufsichtsrats nichts geändert: Der verpflichte Heinze zur Anstellung eines persönlichen Referenten. Dieser trat die Stelle im September an und soll auch die Organisationsfähigkeit des Ärztlichen Direktorats verbessern.

Sitzt dem Aufsichtsrat des Uniklinikums vor: Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) Bildrechte: dpa

Angst vor Personalabbau

Auf Nachfrage äußert sich das Uniklinikum nicht zu den Vorwürfen und nennt auch keine Bereiche, die durch hygienische Probleme eingeschränkt waren. Zum Personalmangel heißt es allerdings, das Pflegepersonal wurde in der Corona-Pandemie lediglich vorübergehend umverteilt. In einer internen Runde vor Oberärzten und -ärztinnen im Februar 2022 hatte Stachel allerdings selbst von einem stellenweisen "Pflegekräftemangel" gesprochen.

Die Fakultät teilt mit, dass sie alle Zusagen "in Bezug auf Personalstellen" erfüllt habe, sofern sie die Fakultät und Berufungsverfahren betreffen.

Ich bitte um Ihre Unterstützung. Wenn Sie uns nicht helfen, dann müssen wir Personal kürzen. So geht das nicht. Die Kaufmännische Direktorin Kerstin Stachel in einer E-Mail an Direktoren

Die nun laufenden Verhandlungen zwischen Klinikleitungen einer- und Heinze und Stachel andererseits beschreiben Teilnehmende als konfrontativ. Beide Vorstände gingen kaum auf Argumente ein. Die Schilderungen stützt eine E-Mail von Stachel von Mitte November, in der sich diese an mehrere Klinikdirektoren wendet. Anlass sind finanziell wichtige Diskussionen über sogenannte Komplexpauschalen. Einige agierten dabei "nach dem Motto: ist uns auch alles egal". Darunter folgten ein Appell und eine Drohung Stachels: "Ich bitte um Ihre Unterstützung. Wenn Sie uns nicht helfen, dann müssen wir Personal kürzen. So geht das nicht."

Eine Nachfrage dazu bleibt inhaltlich unbeantwortet. Nur allgemein schreibt das Uniklinikum, man äußere sich nicht zu interner Kommunikation.

In der Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage der Linken hatte es dazu geheißen: Ein Personalabbau, "insbesondere in der Pflege", sei nicht vorgesehen. Auch habe der Klinikumsvorstand derzeit keinerlei Konsequenzen formuliert. Stattdessen werde auf "Anreizsysteme gesetzt".

Auch die Beispielrechnung, mit der Stachel auf die 30 Millionen Euro Potenzial gekommen ist, wird intern kritisiert. Diese sei nur bedingt nachvollziehbar, heißt es aus einigen Kliniken. Mit dem Juli 2021 sei zudem ausgerechnet ein Referenzmonat ausgewählt worden, in dem viele corona- und ferienbedingt unterdurchschnittlich performten. Eine Operation am Uniklinikum Magdeburg (2019): Zuletzt wurde der OP-Betrieb teilweise eingeschränkt Bildrechte: dpa