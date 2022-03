Die Fakultät schreibt, das Verhältnis zu Kaufmännischem und Ärztlichen Direktorat sei "sicherlich ausbaufähig". Man wolle gemeinsam die "enormen, teils einschneidenden Herausforderungen" für die Universitätsmedizin angehen. Dafür sei es der Dekanin Daniela Dieterich wichtig, dass Forschung und Lehre "zielbildend" in die Entwicklung des Uniklinikums integriert würden. Die Fakultät müsse "in ihrer Verantwortung für diese Aufgaben geachtet und einbezogen" werden.

Ein wichtiges Thema für Uniklinikum und Fakultät sind die Verhandlungen mit den Krankenkassen über die Vergütung der sogenannten Hochschulambulanzen, deren Finanzierung auch ein Streitpunkt bei der Trennungsrechnung ist. Die Universitätsklinika Magdeburg und Halle führen die Verhandlungen gemeinsam, kommende Woche steht ein Schiedstermin an. Die Magdeburger Fakultät wurde dazu nachträglich eingeladen, wie man in einer zweiten, späteren Antwort am Donnerstag mitteilt.

Für Unmut in Teilen auch der pflegenden Belegschaft sorgte der Umgang mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht durch den Ärztlichen Direktor und die Kaufmännische Direktorin. Am 28. Dezember stellten Heinze und Stachel in einem internen Rundschreiben allen Mitarbeitenden, die bis 15. März 2022 keinen Impfnachweis erbracht haben würden, ein Tätigkeitsverbot sowie eine Entgeltaussetzung in Aussicht – und einen in Konsequenz folgenden Wegfall des Versicherungsschutzes.