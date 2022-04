Mit zwei Postings überraschte die Kaufmännische Direktorin am Dienstag die Belegschaft des Uniklinikums Magdeburg. Ihre "vertragliche Verpflichtungen in Magdeburg" seien Ende 2023 erfüllt, schrieb Kerstin Stachel in Sozialen Medien. An anderer Stelle ergänzte Stachel auf Englisch, sie sei "frei und so glücklich". Von der Entscheidung wussten zu diesem Zeitpunkt offenbar weder Leitungsebene noch Mitarbeitende am Uniklinikum. Mehrere Beschäftigte berichteten dem MDR von großer Irritation.