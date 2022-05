Das Gremium habe "übereinstimmend" festgestellt, dass in Magdeburg "neue Impulse und eine verlässliche Planung in der personellen Führung" gebraucht würden. Offenbar traute man Stachel nicht mehr zu, die wirtschaftlichen Probleme des Uniklinikums in den Griff zu kriegen. Dennoch dankte man ihr für den gemeinsam eingeschlagenen Weg der Konsolidierung. Vertragliche Details müssten nun kurfristig geklärt werden, so das Wissenschaftsministerium.