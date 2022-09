Bröckelnder Putz, morsche Belüftungsanlagen, veraltete Technik: Die Küche des Magdeburger Uniklinikums ist seit Jahren in miserabler baulicher Verfassung. Der "katastrophale Zustand" lasse "keine andere Möglichkeit" als einen Neubau zu, urteilten Gutachter schon 2019. Das sah der Finanzausschuss des Landtags auch so und gab 13,4 Millionen Euro frei, damit Patienten und Mitarbeitende künftig besser versorgt werden können. Doch das Geld wird nun nicht mehr benötigt.

Denn künftig soll das Essen vom Uniklinikum Halle nach Magdeburg kommen. Das ist der Plan, den der neue Kaufmännische Direktor, Marco Bohn, am Donnerstag dem Finanzausschuss präsentierte.

In Halle wurde im Sommer 2021 ein neues Servicecenter in Betrieb genommen, das mittlerweile mehrere Klinika im Süden Sachsen-Anhalts mit Essen versorgt. Dieses wird im Sous-Vide-Verfahren vorgegart und vakuumverpackt zum Warmmachen angeliefert und serviert. Letzteres übernehmen dann statt Pflege- und Pflegehilfskräften die Mitarbeitenden des hauseigenen Caterings am Uniklinikum Magdeburg.