Verstöße gegen das Vergaberecht, Vertuschung von Fehlern, unterlassene Information an den Aufsichtsrat: Der Landesrechnungshof listet in einem Zwischenbericht seiner Prüfung zahlreiche Kritikpunkte an einem Großeinkauf des Uniklinikums Magdeburg. Dieses hatte sich Masken bei einer Firma beschafft, deren Miteigentümer Sohn des Ärztlichen Direktors ist. Der Klinikumsvorstand weist den Vorwurf der Manipulation zurück, wird nun aber erneut vor den Aufsichtsrat zitiert.