Im Uniklinikum nimmt man die Vorwürfe offenbar sehr ernst: Beim abschließenden Prüfgespräch Mitte Oktober zwischen Rechnungshof und Klinikumsvorstand ließ sich letzterer nach MDR-Informationen von einer Fachanwältin unterstützen. In einer Stellungnahme hieß es, in der Pandemie seien bundes- und EU-weit die Vergaberegelungen außer Kraft gesetzt worden. Davon habe man "Gebrauch gemacht".

Gegenüber Medien zog man zudem die Seriösität der Prüfung in Zweifel, zum Ärger von Rechnungshofpräsident Kay Barthel . Barthel gilt als Duzfreund des Ärztlichen Direktors, ist nach eigener Aussage aber nicht direkt in die Prüfung involviert.

Der Aufsichtsrat musste sich zuletzt immer wieder mit Fragen der Führung des Uniklinikums beschäftigen. Wie das Wissenschaftsministerium bereits Ende Oktober bestätigte, hatte das Gremium den beiden Vorständen zuletzt weitere Auflagen gemacht. So wurde der Ärztliche Direktor verpflichtet, einen Referenten anzustellen. Die Kaufmännische Direktorin musste an einem Personaltraining teilnehmen. In mehreren anonymen Schreiben waren ihnen Anfang des Jahres Fehler bei der Klinikumsleitung und Mitarbeiterführung vorgeworfen worden.

sich in seiner regulären Sitzung am Montag nun nicht erneut mit der Masken-Vergabe befassen konnte, wurden im Fall des sogenannten Datenlecks neue Beschlüsse gefasst. So darf das Mahnwesen des Uniklinikums vorerst nicht mehr online, sondern vorerst nur noch per Fax und im Vier-Augen-Prinzip benötigte Einwohnermeldedaten abfragen. Weitere Einzelheiten sollen mit dem Personalrat geklärt werden. Ein ähnliches Verfahren werde auch am Uniklinikum Halle angewandt, teilte das dem Aufsichtsrat vorsitzende Wissenschaftsministerium mit.