Das Universitätsklinikum Magdeburg will mit einem Forschungsprojekt gemeinsam mit dem Krankenhaus in Gardelegen Patientinnen und Patienten aus der Ferne behandeln lassen. Hintergrund ist unter anderem der zunehmende Ärztemangel im ländlichen Raum. So musste in Gardelegen etwa vor einiger Zeit bereits die Kinderklinik wegen mangelnder Fachkräfte geschlossen werden.