Hans-Jochen Heinze bestätigte derweil noch eine dritte Verbindung zwischen der Unimedizin und seinem Sohn. Demnach nahm dieser in den vergangen Monaten an einem Treffen im Rahmen einer neuen Studie teil. Die Unimedizin untersucht derzeit an zwei Magdeburger Schulen, wie ein Corona-sicherer Schulbetrieb möglich sein könnte. Heinze und die Kaufmännische Direktorin Kerstin Stachel fungieren persönlich in der Öffentlichkeit als Ansprechpartner für die Studie. Eine weitere Studie testet dort nun den Einsatz von Raumluftfiltern.

Um diese Filter sei es bei dem fraglichen Treffen gegangen, erklärte Hans-Jochen Heinze am Freitag. Er will sich persönlich seit Sommer für die Anschaffung solcher Geräte eingesetzt haben. "Ich wollte mich einmal informieren lassen, was es an Raumluftfiltern in der Forschung und Industrie gibt." Es sollte ein Katalog erstellt werden. Die Produktauswahl habe letztendlich die Studienleitung übernommen. Sein Sohn hat demnach die Unimedizin lediglich mit einer Magdeburger Beratungsfirma zusammengebracht und so an dem Treffen teilgenommen.

Der für die Studienumsetzung mitverantwortliche Wissenschaftler Frank Beyrau erklärt, Nicolai Heinze habe "keinen Anteil" an der Entscheidung, welche Geräte von uns für die Studie beschafft wurden, und von wem. Er bezeichnet das Treffen als "initiales Brainstorming".

Nicolai Heinze schreibt dazu: "Wir waren aufgefordert ein Angebot abzugeben." In dessen Rahmen habe man zwar "unsere Meinung abgegeben", den Zuschlag erhielt man aber nicht.

Die medizinische Fakultät erklärte am Freitag, dieser Vorgang sei zumindest der Fakultätsleitung, der Studienleitung und der Drittmittelverwaltung der Unimedizin bis dato nicht bekannt gewesen.

Oliver Franke, Geschäftsführer der Magdeburger Firma "ChinaProfis", sieht seine Firma bei der Vergabe des Maskenauftrags benachteiligt. Franke will deshalb am Mittwoch Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Magdeburg gestellt haben. Er wirft den Verantwortlichen unter anderem Untreue und Bestechlichkeit vor. Franke hat nach eigenen Angaben erhebliche Zweifel, dass die im Juli gegründete BBE Solutions so schnell Kunden wie das Uniklinikum überzeugen konnte und ihre Lieferungen auch absichern konnte. Die Staatsanwaltschaft konnte den Eingang der Anzeige am Freitag noch nicht bestätigen.

Hans-Jochen-Heinze weist alle Vorwürfe von sich, wollte sich aber nicht öffentlich zu der Anzeige äußern. Auffällig ist zumindest: Er hat sich im Frühjahr 2020 mehrfach persönlich für das Tragen von Atemschutzmasken, aber auch für eine Produktion dieser in Deutschland ausgesprochen. Am Freitag sagte er, er könne ausschließen, dass sein Sohn von "irgendwelchen Geldern" profitiert hätte. Auch will er sich selbst für eine externe Prüfung der Vorgänge ausgesprochen haben, so wie sie der Wissenschaftsminister als Aufsichtsratsvorsitzender des Uniklinikums angeregt hat. "Dann sei es auch endlich mal vorbei", sagte Heinze.