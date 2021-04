Der oder die Verfasser stellen sich als Klinik- und Institutsdirektoren vor, die sich zum "Initiativkreis Zukunft der Universitätsmedizin Magdeburg" zusammengeschlossen hätten. Sie fordern den Aufsichtsrat auf, einzuschreiten. Zwischen den Zeilen wird mindestens die Abberufung von Kerstin Stachel als Kaufmännischer Direktorin gefordert.

Stachel sei verantwortlich für Mobbing und ein "Klima (…) des Misstrauens" am Klinikum, die Mitarbeitenden seien für sie beliebig austauschbar. Außerdem blockiere sie Entwicklungen im Haus und gefährde dessen Fortbestand.

Ein expliziter Vorwurf richtet sich gegen das Controlling des Uniklinikums, das zum Verantwortungsbereich von Stachel gehört. Dieses sei intransparent und lückenhaft, heißt es. An sich erfolgreiche Kliniken des Uniklinikums würden auf nicht nachvollziehbare Weise ins Defizit gerechnet und so unter Druck gesetzt. Eine der Folgen sei eine Unterbesetzung einzelner Kliniken und Institute. Letzteres hat der Klinikumsvorstand bislang größtenteils bestritten. Das Uniklinikum insgesamt steckt aber nicht erst seit der Corona-Pandemie tief in den roten Zahlen.

Laut Wissenschaftsministerium wurde das Schreiben bereits in der Aufsichtsratssitzung vom 28. Januar besprochen. In den Tagen davor hatte das Ministerium erklärt, man sehe "aktuell keinen Grund, die Arbeit des Vorstands in der Öffentlichkeit zu bewerten". Eine Anfrage, welche Konsequenzen seitdem gezogen wurden, ließ man am Freitag unbeantwortet. Der MDR hat dem Ärztlichen Direktor Heinze und der Kaufmännische Direktorin am Freitag eine Vielzahl von Fragen zu verschiedenen Themenbereichen gestellt. Die Fragen zur internen Kritik am Klinikvorstand blieben vorerst unbeantwortet. Die Antworten würden nachgereicht, hieß es.

Zuvor hatte eine Vielzahl von Personen aus der Runde der Klinik- und Institutsdirektoren, der Mitarbeitenden anderer Ebenen und ehemaliger Mitarbeitender der Unimedizin in Gesprächen mit dem MDR die Vorwürfe ganz oder in Teilen bekräftigt. Nahezu niemand will sich namentlich zitieren lassen.

Am Uniklinikum regiere die Angst, sagt eine Person. Mitarbeitenden werde bei Kritik, aber auch bei der angeblich pflichtbewussten Meldung von Missständen mit Abmahnungen oder dem Entzug von Verantwortung gedroht. Kritischen Stimmen aus der Leitungsebene sollen zugesagte Gelder und Stellen versagt worden sein. Gerade Stachel habe "ein Regime installiert". Ihr Ton gilt als schroff. Auch in einem Gespräch mit dem MDR am Freitag grätscht sie in die erste Nachfrage: "Sie haben mir nicht zugehört."

Personen, die mit dem MDR gesprochen haben, verweisen unter anderem auf die Fälle der ehemaligen Direktoren der Klinik für Neuroradiologie und des Instituts für Pathologie. Beiden wurde fristlos gekündigt. Beim Pathologen berief sich der Vorstand nach außen hin auf eine anonyme Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Er soll mehrere Fehldiagnosen zu verantworten haben.

Der Neuroradiologe wiederum galt als kritisch, aber eng mit dem Ärztlichen Direktor verbunden. Als er gehen musste, sei der Eindruck entstanden: "Wenn man es mit dem macht, kann man es mit jedem machen", sagt ein Direktor. "Wir sind entsetzt, was alles passiert, ohne dass der Aufsichtsrat eingreift."

Kritisch beäugt wird auch eine Studie, bei der seit Herbst an zwei Magdeburger Schulen untersucht wird, wie der Schulbetrieb pandemiesicher gestaltet werden kann. Heinze und Stachel fungieren persönlich neben dem Studienteam als Ansprechpartner in der Öffentlichkeit, auch besucht ein Kind von Stachel eine der Schulen. Die Medizinische Fakultät und die Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik der Otto-von-Guericke-Universität erproben dort nun außerdem den Einsatz von Luftfiltern.

Für diese Erprobung will sich Heinze seit Sommer persönlich ausgesprochen haben. Das sagte er am Freitag. Offenbar wurden auf sein Drängen hin bei der Beschaffung der Luftfilter aber nicht alle internen Regeln eingehalten. Heinze: "Ich wollte auf alle Fälle dieses Projekt haben." Es habe bereits positive Signale aus dem Wissenschaftsministerium gegeben, dass man die Forschungsgelder bereitstellen werde. Die notwendige interne Freigabe der Drittmittel erfolgte aber erst nachträglich, wie die Fakultät am Freitag mitteilte. Heinze sagte, er nehme das auf seine Kappe.

Es gibt aber auch Mitarbeitende, die Kerstin Stachel verteidigen. Ein Direktor sagt, sie habe am Klinikum "aufgeräumt". Generell werden sowohl die Heinze-Stachel-Befürwortenden als auch ihre Kritiker als eher kleine Gruppen beschrieben. Die überwiegende Mehrheit der Klinik- und Institutsdirektoren gilt wahlweise als "Abnicker", "schweigende Masse" oder als Menschen, "die einfach nur Ihre Arbeit machen wollen".