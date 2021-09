So sehen die virtuellen Konferenzräume von Stefan Haberkorn aus. Bildrechte: VISUALIMPRESSION GmbH

Hätte man im Mittelalter schon das Internet erfunden, so wäre die Hölle sicherlich nicht unter der Erde verortet worden, sondern im Netz. Und als Höllenqual für ganz schlimme Sünder wäre wohl eine Online-Konferenz bis zum jüngsten Gericht verhängt worden: Es knackt, es rauscht. Jemand brüllt: "Hört ihr mich?" Es knackt wieder. Die einsame Stimme ruft erneut. Dann brummt`s. Ein anderer scheint gerade erblindet zu sein. "Ich kann niemanden sehen" ruft er. Auf dem Bildschirm tauchen Köpfe plötzlich auf, frieren dann ein. Jemand ruft nach einem Administrator. "Jetzt hilft nur noch Beten", sagt der. Dann rauscht es wieder…

My home is my office. Das ist wohl eine der Corona-Langzeitfolgen, die uns über die Pandemie hinaus begleiten werden. Und dazu gehören die zahlreichen virtuellen Besprechungen, die nicht selten eine Abenteuerreise in die Untiefen des Netzes sind.

Technik eigentlich für Computerspiele gedacht

Der Magdeburger Unternehmer Stefan Haberkorn gehört zu jener Generation, die mit dem Internet aufgewachsen ist. Seit langem beschäftigt er sich mit künstlichen Welten, also der virtuellen Realität. Das sind programmierte Räume, durch die man sich bewegen kann. So richtig neu ist die Entwicklung natürlich nicht, sagt Stefan Haberkorn. Allerdings werde sie bislang vor allem von der Spiele-Industrie genutzt. "Das ist eine Technologie, die es schon seit fünf, sechs Jahren gibt. Man kann also direkt über eine Webseite in den dreidimensionalen Raum hineingehen. Relativ neu ist, dass man das quasi mit anderen zusammen machen kann. Den Raum können wir natürlich den jeweiligen Bedürfnissen anpassen."

Sowohl das Homeoffice wie auch das Homeschooling führen ja dazu, dass man die Menschen in ihrem natürlichen Habitat wahrnimmt, so wie Tiere im Zoo. Man sieht Poster und Plakate an den Wänden. Da steht mal ein Kleiderschrank offen oder manchmal schlurft ein Mitbewohnender im Hintergrund durchs Bild – mal zwei, mal vierbeinig.

Doch, trotz aller Abwechslung, bleibt das Ganze merkwürdig unpersönlich. Das ist auch die Erfahrung von Stefan Haberkorn: "Also wir haben dieses Produkt entwickelt, mit der Theorie im Hintergrund, dass es viel besser ist, sich räumlich zu unterhalten, als wenn man nur auf einen platten Bildschirm guckt. Das haben wir jetzt hinreichend getestet und es macht eben mehr Spaß." Allerdings sitzt man auch weiterhin vor einem Bildschirm, der allerdings wie ein Fenster den Blick in einen Raum öffnet. Und dort sitzt man mit anderen sogenannten Avataren, also digitalen Doppelgängern. Die erinnern an Spielfiguren aus Mensch ärgere dich nicht. Nur der Kopf ist real, denn er bildet das aktuelle Kamerabild ab.

Illusion eines realen Meetings