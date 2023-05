Bürgermeister Arne Christiani sieht die Vorteile von Teslas Ansiedlung in Grünheide. Bildrechte: MDR/Sebastian Mantei

Tesla ist Brandenburgs größter Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber. Das Unternehmen hat im September 2022 in 17 Berufen Ausbildungen angeboten. Das schafft Perspektiven für junge Menschen, die einen technischen Beruf erlernt oder ein Ingenieursstudium absolviert haben. Sie können in der Heimat bleiben und müssen nicht im Westen Deutschlands einen Job suchen. Und das, so Christiani, sei in sämtlichen Schichten des gesellschaftlichen Lebens in Grünheide spürbar – egal ob in der Feuerwehr, den Sportvereinen oder im Karnevalsverein. Tesla bringt Bewegung in die Gemeinde und vor allem junge Leute.