Am Ende versagen sogar die akkubetriebenen Mikrofone im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Landtags – nach fast zwölf Stunden Sitzung. Die Abgeordneten mühen sich um Antworten auf Fragen, die seit Monaten im Raum stehen: Wer hat das Sicherheitskonzept mit wem abgestimmt? Wer hat es geprüft? Wie konnte an der Einfahrt zum Weihnachtsmarkt eine so gravierende Sicherheitslücke bestehen?