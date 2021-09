Das Magdeburger Amtsgericht hat drei Erzieherinnen zu sechsmonatigen Bewährungsstrafen verurteilt. Sie sind demnach für den Tod eines Zweijährigen verantwortlich. Der Junge war Anfang Oktober 2020 bei einem Ausflug der Kita-Gruppe verschwunden und im Neustädter See ertrunken.

Das Amtsgericht Magdeburg sprach die Frauen am Donnerstag wegen fahrlässiger Tötung schuldig. Die Erzieherinnen hätten ihre Aufsichtspflicht verletzt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der zwei Jahre alte Junge war bei dem Ausflug am 2. Oktober 2020 mit seiner Kita-Gruppe verschwunden und im Neustädter See in Magdeburg ertrunken. Die drei angeklagten Erzieherinnen im Alter von 60, 23 und 31 Jahren hatten im Prozess ihr Mitgefühl für die Familie des Jungen beteuert.