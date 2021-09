Im Prozess um den Tod eines Hoteliers aus Osterweddingen sind die beiden Angeklagten am Dienstag wegen Totschlags verurteilt worden. Das Landgericht Magdeburg verhängte gegen den 21-Jährigen eine Jugendstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten. Der 22 Jahre alte Angeklagte wurde zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren und zehn Monaten verurteilt. Das Gericht ordnete zudem an, dass beide in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden.

Die beiden Männer sollen im Oktober vergangenen Jahres in der Nähe des Hotels in Osterweddingen, einem Ortsteil von Sülzetal in der Börde, ein geparktes Auto beschädigt haben. Als das spätere Opfer das Duo zur Rede stellte, sollen sie den 58-jährigen Hotelier verprügelt haben. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb.