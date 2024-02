In Magdeburg sind nach der Attacke auf eine S-Bahn im Sommer 2018 die Täter jetzt verurteilt worden. Wie ein Sprecher des Amtsgerichts MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte, erhielten die acht jungen Männer Freiheitsstrafen zwischen acht Monaten und einem Jahr auf Bewährung. Verurteilt wurden sie wegen schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Zuvor hatte die Magedeburger Volkstimme berichtet.

Die acht Männer hatten vor rund fünfeinhalb Jahren eine S-Bahn am Haltepunkt Barleber See überfallen und großflächig unter anderem mit einem FCM-Schriftzug beschmiert. Dabei setzten sie auch Pefferspray ein, um Fahrgäste in Schach zu halten.