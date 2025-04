Im Magdeburger Stadtteil Rothensee sind innerhalb kurzer Zeit 75 Fahrzeuge beschädigt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stellten am Morgen des Ostersonntags mehrere Anwohnerinnen und Anwohner in insgesamt sieben Straßen Schäden wie Lackkratzer und platte Reifen an ihren Autos fest. Bei den Ermittlungen durch die Polizei vor Ort seien immer mehr Geschädigte dazugekommen.