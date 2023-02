Mehr als 20 Studierende haben über das gesamte Semester einen "Pilz" wachsen lassen, der unscheinbar aussieht, aber einiges kann. Er nennt sich Scoby, was die englische Übersetzung für eine symbiotische Kultur von Bakterien und Hefen ist. Eigentlich sorgt der Scoby für den süßen und gärigen Geschmack im Kombucha-Tee, einem Gärgetränk, das seinen Ursprung in Japan findet und in den letzten Jahren auch in Deutschland immer mehr an Beliebtheit gewinnt.

Während des Fermentierungsprozesses wächst der Pilz langsam auf der Oberfläche des Tees und bedeckt ihn als weiße glibberige Masse. Nach einigen Wochen wird der Scoby 'geerntet' und anschließend getrocknet, bis das finale, lederähnliche Material übrig bleibt.

Die Scoby-Ernte folgt schon nach wenigen Wochen. Nach dem Trocknen bleibt nur das fertige Material. Bildrechte: Marlon Aurel Benold

Scoby hat zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten

Dass dieser Teepilz auch mehr kann, als nur den Geschmack von Kombucha zu verändern, ist keine Weltneuheit. Schon seit Jahren forschen Einzelpersonen und Unternehmen an den weitreichenden Verwendungsmöglichkeiten für den Scoby – nur am Interesse der Öffentlichkeit fehle es noch, sagt Industriedesign-Student Marlon Aurel Benold, der an dem Projekt mitgewirkt hat. Er hofft, dass Scoby und sein Potenzial mehr Aufmerksamkeit bekommen.

Unsere Absicht ist, dass der Scoby mehr Aufmerksamkeit geschenkt bekommt, da sehr viel Potenzial in diesem Material steckt. Marlon Aurel Benold, Industriedesign-Student