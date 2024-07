Bildrechte: imago images / Jonas Walzberg

Rufe aus der Nazi-Zeit Verfassungsfeindliche Parolen: Zwei weitere Vorfälle in Magdeburg

06. Juli 2024, 16:00 Uhr

Am Freitagabend haben Unbekannte in Magdeburg rassistische Parolen gegrölt. Die Polizei wurde in zwei Fällen mehrfach alarmiert. In einem Fall wurde die Notbremse in einer Straßenbahn gezogen.