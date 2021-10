Am Freitagmorgen endete eine Verfolgungsjagd bei Magdeburg mit einem schweren Verkehrsunfall. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, war eine junge Frau aus noch ungeklärten Gründen in Braunschweig vor der Polizei geflüchtet. Sie sei zunächst über die A2 in Richtung Osten gefahren - verfolgt von zahlreichen Einsatzkräften der Polizei Niedersachsen.