Kriminalität Verfolgungsjagd in Magdeburg: Fahrer flüchtig

In Magdeburg hat sich ein Autofahrer eine Verfolgsjagd mit der Polizei geliefert. Er ist nach einer versuchten Verkehrskontrolle in der Innenstadt davongerast. Sechs Passanten mussten sich in Sicherheit bringen. Der Fahrer konnte nicht gestoppt werden. Nach ihm wird nun gefahndet.