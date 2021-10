Am Freitagmorgen endete eine Verfolgungsjagd bei Magdeburg mit einem schweren Verkehrsunfall. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, war eine junge Frau in Braunschweig vor der Polizei geflüchtet. Der Polizei zufolge, ist das Fahrzeug kurz zuvor in Wolfsburg entwendet worden. Die Frau sei zunächst über die A2 in Richtung Osten gefahren - verfolgt von zahlreichen Einsatzkräften der Polizei Niedersachsen.