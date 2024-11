Am Magdeburger Landgericht beginnt am Freitag der Prozess gegen einen Mann wegen mehrfacher sexueller Belästigung und Vergewaltigung. Dem 32-Jährigen werden insgesamt sechs Straftaten vorgeworfen. Nach Angaben des Gerichts soll er im Mai 2024 eine Frau im Glacis Park in Magdeburg Stadtfeld vergewaltigt haben. Außerdem habe er auf einem Friedhof, an einem Bahnhof und in der Straßenbahn mehrere Frauen sexuell belästigt.