Um die Fahrgäste in dieser Situation zu entlasten, führt das Unternehmen ein Sonderangebot ein. Die Tageskarte kostet vom 1. Juni bis zum 31. August nur 3 Euro statt regulär 7,20 Euro. Dieses Angebot gilt den Angaben nach ausschließlich in der App und nicht am Fahrkartenschalter.

In Magdeburg gibt es normalerweise drei funktionierende Ost-West-Verbindungen für Straßenbahnen und Busse. Durch die Bauarbeiten am Damaschkeplatz und jetzt in der Hallischen Straße fallen zwei davon aus. Die einzig verbliebene Verbindung ist die über die Warschauer Straße im Ortsteil Buckau. Hier verlängert sich die Fahrzeit in die Innenstadt um bis zu 20 Minuten.