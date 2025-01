In der Innenstadt von Magdeburg kann es am Samstag bis zum Abend zu Verkehrsbehinderungen kommen. Grund dafür sind nach Angaben der Polizei Veranstaltungen zur Aktionswoche "Eine Stadt für alle". Damit erinnert Magdeburg an den Tag im Zweiten Weltkrieg, als die Innenstadt bei einem Luftangriff zerstört wurde und Tausende Menschen starben. Es finden unter anderem Mahnwachen und Kundgebungen statt.