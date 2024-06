Der mutmaßlich bei einem Überfall in Magdeburg lebensgefährlich verletzte Mann ist wieder bei Bewusstsein. Das teilte die Polizeiinspektion Magdeburg MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntag mit. Demnach befindet sich der 34-Jährige nach einer Stichverletzung im Thoraxbereich nicht mehr in Lebensgefahr.