In der Affäre um verschwundene Waffen der Polizei in Sachsen-Anhalt ist ein neuer Fall bekannt geworden. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT ist eine Dienstwaffe mit zwei Magazinen abhanden gekommen.

Die Polizeiinspektion Magdeburg hat demnach Strafanzeige wegen Unterschlagung erstattet. Die strafrechtlichen Ermittlungen wurden laut Schreiben bereits eingeleitet, nach der Waffe wird gesucht. Weiter heißt es, dass das Ministerium in der Ausschusssitzung am 6. Februar die Hintergründe des Vorfalls erklären will. Ebenso soll den Angaben nach berichtet werden, was bereits an Maßnahmen unternommen wurde.