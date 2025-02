In der Affäre um das erneute Verschwinden einer Waffe der Polizei in Sachsen-Anhalt gibt es neue Details: Demnach gehört die vermisste Waffe zu einer Polizistin, die im Lage- und Führungszentrum arbeitet und in ihrem Dienst nicht dazu verpflichtet ist, eine Waffe zu führen. Das wurde aus dem Innenausschuss des Landtags bekannt, der sich am Donnerstag mit dem Verschwinden der Waffe beschäftigt hat. Demnach hatte die Polizisten die Waffe am 28. Februar 2024 zuletzt gesehen, am 4. November bemerkte sie ihr Fehlen. Vier Tage später sei die Pistole zur Fahndung ausgeschrieben worden, hieß es.