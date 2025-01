Einsatz für die Polizei und Feuerwehr an der Elbe in Magdeburg: Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwochabend bestätigte, wird im Stadtteil Werder nach einer vermissten Person gesucht. Die Feuerwehr ist demnach mit einem Boot auf dem Fluss unterwegs.