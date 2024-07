Nach einem mutmaßlichen Entführungsversuch in Magdeburg ermittelt weiterhin die Polizei. Das hat das Revier MDR SACHSEN-ANHALT am Samstag mitgeteilt. Weitere Details wurden mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht bekannt gegeben. Somit bleibt offen, ob die mutmaßlichen Beteiligten, sowohl Täter als auch Opfer, inzwischen gefunden wurden.

Am Dienstagabend hatten fünf Männer versucht, einen unbekannten Mann zu entführen. Nach Polizeiangaben wurde der Mann im Stadtteil Stadtfeld-West zunächst angegriffen worden. Danach habe die Gruppe versucht, ihn gewaltsam in ein Auto der Marke Audi zu drängen. Die Männer und das mutmaßliche Opfer flüchteten, als sie Polizeisirenen hörten.

Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch sagte, wurde der Fahrer des Audi in der Nähe des Tatorts gefunden. Ob er an der Tat beteiligt war, lasse sich derzeit nicht sagen, weil er sich bisher nicht geäußert habe. Er sei nicht in Gewahrsam werde aber weiter befragt. Zudem hat die Polizei eigenen Angaben zufolge DNA-Spuren im Fahrzeug gesichert. Ein Ergebnis stehe noch aus.