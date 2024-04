In Magdeburg ist ein Mann bei einem Streit im Stadtteil Sudenburg lebensbedrohlich verletzt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Demnach soll der 38-Jährige am Donnerstagabend vor das Auto eines 41-Jährigen gelaufen sein. Der Fahrer habe zwar rechtzeitig bremsen und einen Zusammenstoß verhindern können. Trotzdem sei er aus seinem Fahrzeug ausgestiegen, woraufhin es zum Streit und zu einem Handgemenge zwischen den beiden Männern gekommen sei, so die Polizei.