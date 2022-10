In Magdeburg laufen Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts auf dem Oktoberfest. Das teilte die Polizeiinspektion Magdeburg am Dienstag mit. Ein 41-jähriger Tatverdächtiger sitzt demnach in Untersuchungshaft.

Den Angaben zufolge hat er in der Nacht zum Samstag einen 66-Jährigen so schwer verletzt, dass der Mann notoperiert werden musste. Die beiden waren demnach auf dem Messeplatz "Max Wille" im Festzelt "Mückenwiesn" in Streit geraten.

Der mutmaßliche Täter ist in Haft