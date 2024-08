Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Magdeburg sind am Freitagabend vier Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr hatte insgesamt fünf Bewohner aus einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Leipziger Straße gerettet, wie die Leitstelle MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte. Darunter sei auch ein Baby gewesen. Außerdem hätten die Einsatzkräfte zwei Hunde mithilfe einer Drehleiter in Sicherheit gebracht.