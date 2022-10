Ein Unbekannter soll in Magdeburg im Bereich Lutherstraße und Langer Weg im Stadtteil Sudenburg auf einen 24-jährigen Mann eingestochen haben. Das Opfer sei dort am Sonntagmorgen zuvor mit drei Männern in Streit geraten, teilte die Polizei am Montag mit. Als die verbale Auseinandersetzung eskalierte, soll einer aus der Gruppe schließlich auf den 24-Jährigen eingestochen haben.