Volker-Michael Anton ist bereits am 17. November 2021 gestorben. Das hat das Standesamt der Stadt Magdeburg MDR SACHSEN-ANHALT jetzt bestätigt. Anton wuchs in Magdeburg auf und wurde dort ein erfolgreicher Schachspieler – vor allem im Fernschach. In dieser Disziplin zählte er noch 2007 zu den zehn erfolgreichsten Spielern der Welt.